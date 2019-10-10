Павлюченко уверен, что сборная России не будет недооценивать Шотландию

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Шотландии в рамках седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

«Сборная России не будет недооценивать соперника. Нашей сборной необходимо две победы для выхода на Евро-2020. Зная Станислава Саламовича, даже не стоит заводить речь о недооценке соперника. Он сумеет настроить команду», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Он отметил, что уверен в победе российской команды на шотландцами.

«Класс наших футболистов выше. Десять лет назад шотландцы были сильнее. На сегодняшний день Шотландия — слабая сборная, но и она может дать бой», — добавил спортсмен.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники» в 21:45.

Ранее Станислав Черчесов высказался о борьбе в группе сборной России за выход на Евро-2020.