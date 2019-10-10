Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в красной форме

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Стало известно, в какой форме сыграет сборная России в матче седьмого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в красной форме
  • РИА Новости

Как сообщает Twitter национальной команды, подопечные Станислава Черчесова сыграют в красной форме.

Встреча состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45.

Ранее экс главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев признался, что ему неинтересно смотреть на Александра Соболева в национальной команде.

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