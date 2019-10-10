Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в красной форме
- РИА Новости
Как сообщает Twitter национальной команды, подопечные Станислава Черчесова сыграют в красной форме.
Встреча состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45.
Ранее экс главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев признался, что ему неинтересно смотреть на Александра Соболева в национальной команде.
В матче @UEFAEURO с Шотландией сыграем в красной форме! Вратарь - в жёлтой.#россияшотландия#нашипарниpic.twitter.com/8qwcUN9Ua1— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019