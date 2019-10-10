Экс-главный тренер сборной России по футболу: неинтересно смотреть на Соболева

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев ответил на вопрос, будет ли ему интересно посмотреть на игру в составе национальной команды форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, который забил в текущем сезоне РПЛ десять мячей.
Экс-главный тренер сборной России по футболу: неинтересно смотреть на Соболева
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Нет. У него есть хорошие качества, но они годятся для внутреннего пользования. Соболеву, например, не хватает скорости, ловкости, хотя у него имеется пробивная мощь. Да, он напоминает Артёма Дзюбу, но ещё не проявлял себя именно на европейском уровне. Как только он сделает это, тогда можно будет о чём-то рассуждать. Пока тяжело представить, как он проявит себя в матче с топ-сборной. Тот же Чалов забил 15 мячей в прошлом сезоне. Но где? В РПЛ. Вот и Соболев на данный момент обыкновенный футболист, зарекомендовавший себя только в чемпионате России», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Игнатьев назвал Дзюбу «большим винтом» сборной России.

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