Игнатьев назвал Дзюбу «большим винтом» сборной России
- РИА Новости
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«Он большой винт этого механизма, но держится всё не только на нём. Всё же есть ещё десять футболистов. Однако Артём своей игрой в клубе заслужил быть в основе национальной команды, тем более учитывая его возможности и умения. Ничего удивительного, что игра сборной строится вокруг него. Так устроен футбол во всём мире. Сейчас у нас есть Дзюба, а раньше игру определяли Эдуард Стрельцов, Никита Симонян и другие. Пока другого выбора у нас нет», — заявил специалист в интервью RT.
Также он поделился мнением о ситуации с невызовом в сборную лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Фёдора Чалова.
«Чалова многие хотят видеть в национальной команде, но он должен подтверждать свой уровень и создавать такую конкуренцию Дзюбе, чтобы у нас были постоянные споры на данную тему. В этом сезоне я видел много игр Чалова, но не понял, за счёт чего он на сегодняшний день может вытеснить из основы Артёма. Возможно, придёт время — и это произойдёт. Но пока он и за молодёжную сборную не забивает, хотя вокруг него много разговоров», — добавил тренер.
Ранее Игнатьев вступился за нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.