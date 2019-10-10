Игнатьев назвал Дзюбу «большим винтом» сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал капитана Артёма Дзюбу «большим винтом» национальной команды.

«Он большой винт этого механизма, но держится всё не только на нём. Всё же есть ещё десять футболистов. Однако Артём своей игрой в клубе заслужил быть в основе национальной команды, тем более учитывая его возможности и умения. Ничего удивительного, что игра сборной строится вокруг него. Так устроен футбол во всём мире. Сейчас у нас есть Дзюба, а раньше игру определяли Эдуард Стрельцов, Никита Симонян и другие. Пока другого выбора у нас нет», — заявил специалист в интервью RT.

Также он поделился мнением о ситуации с невызовом в сборную лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ Фёдора Чалова.

«Чалова многие хотят видеть в национальной команде, но он должен подтверждать свой уровень и создавать такую конкуренцию Дзюбе, чтобы у нас были постоянные споры на данную тему. В этом сезоне я видел много игр Чалова, но не понял, за счёт чего он на сегодняшний день может вытеснить из основы Артёма. Возможно, придёт время — и это произойдёт. Но пока он и за молодёжную сборную не забивает, хотя вокруг него много разговоров», — добавил тренер.

Ранее Игнатьев вступился за нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.