Экс-тренер сборной России высказался о претензиях болельщиков к Черчесову

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Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев вступился за главного тренера команды Станислава Черчесова.
Экс-тренер сборной России высказался о претензиях болельщиков к Черчесову
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Болельщики могут требовать что-то от своих жён. А тренировать сборную — дело государственной важности. Черчесова назначили на должность, и только он вправе решать, кто ему нужен. Этим и отличаются одни специалисты от других. Некоторые пытаются угодить болельщикам и руководителям, а другие отстаивают свои интересы и дают результат», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Игнатьев отметил, что натурализация в сборной идёт не от хорошей жизни.

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