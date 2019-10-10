Игнатьев считает, что сборная России будет себя уверенно чувствовать в матче с Шотландией

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал, может ли команда недооценить Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020.

«Думаю, Станислав Черчесов этого не допустит. Ему удалось не только заразить подопечных своим идеями, но и подвести их под общий знаменатель. А главное — футболисты понимают, что от них требуется. Плюс наши игроки имеют очковый запас и психологически будут чувствовать себя уверенно. На сегодняшний день мы никого не боимся, что показал чемпионат мира, и выходим на поле с чувством собственного достоинства», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Также специалист подчеркнул, что игра может получиться для сборной России непростой.

«Волноваться нужно всегда, если ты переживаешь за команду. Никто не зажигал перед сборной зелёный свет, мы должны сами добиться права выступать на Евро-2020. Если в четверг бразды правления игрой перейдут к Шотландии, всё может закончиться плохо для России», — добавил Игнатьев.

Ранее Кирьяков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Шотландии.