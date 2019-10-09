Кирьяков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Шотландии

Короткая ссылка
Бывший форвард сборной России по футболу Сергей Кирьяков считает, что российские футболисты выше соперника по классу.
Кирьяков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Шотландии
  • РИА Новости

«У наших завтра будет преимущество, мы сильнее классом. Но нужно помнить, что главная опасность шотландцев — это их мотивация. Мы можем сами себе создавать проблемы, если кто-то из футболистов не выйдет достаточно мотивированным, будет играть вполсилы. Шотландцы по натуре борцы. Они будут кусаться, цепляться, где-то локоть выставлять при борьбе, то есть будут опираться в основном не на свои игровые качества, а на борцовские умения. Хотя, разумеется, шотландцы нам по уровню уступают», — цитирует ТАСС Кирьякова.

Сборная России сыграет против команды Шотландии 10 октября на стадионе «Лужники», начало встречи в 21:45 мск.

Ранее Дзюба вступился за Лунёва. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить