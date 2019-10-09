Кирьяков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Шотландии

Бывший форвард сборной России по футболу Сергей Кирьяков считает, что российские футболисты выше соперника по классу.

«У наших завтра будет преимущество, мы сильнее классом. Но нужно помнить, что главная опасность шотландцев — это их мотивация. Мы можем сами себе создавать проблемы, если кто-то из футболистов не выйдет достаточно мотивированным, будет играть вполсилы. Шотландцы по натуре борцы. Они будут кусаться, цепляться, где-то локоть выставлять при борьбе, то есть будут опираться в основном не на свои игровые качества, а на борцовские умения. Хотя, разумеется, шотландцы нам по уровню уступают», — цитирует ТАСС Кирьякова.

Сборная России сыграет против команды Шотландии 10 октября на стадионе «Лужники», начало встречи в 21:45 мск.

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