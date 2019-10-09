Кирьяков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Шотландии
- РИА Новости
«У наших завтра будет преимущество, мы сильнее классом. Но нужно помнить, что главная опасность шотландцев — это их мотивация. Мы можем сами себе создавать проблемы, если кто-то из футболистов не выйдет достаточно мотивированным, будет играть вполсилы. Шотландцы по натуре борцы. Они будут кусаться, цепляться, где-то локоть выставлять при борьбе, то есть будут опираться в основном не на свои игровые качества, а на борцовские умения. Хотя, разумеется, шотландцы нам по уровню уступают», — цитирует ТАСС Кирьякова.
Сборная России сыграет против команды Шотландии 10 октября на стадионе «Лужники», начало встречи в 21:45 мск.
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