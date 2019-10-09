Карасёв рассудит Италию и Грецию в матче отбора на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил две российские бригады арбитров на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Бригада Сергея Карасёва обслужит матч Италия — Греция, который состоится 12 октября в Риме. Его помощниками станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а четвёртым арбитром — Виталий Мешков.

Сергей Иванов назначен главным арбитром матча Мальта — Швеция, запланированного на 12 октября. Его ассистентами станут Роман Усачёв и Валерий Данченко, а резервным судьёй — Сергей Лапочкин. Встреча пройдёт в мальтийском городе Та-Али.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назвал «Лужники» олицетворением сборной России по футболу.