Карасёв рассудит Италию и Грецию в матче отбора на Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил две российские бригады арбитров на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Карасёв рассудит Италию и Грецию в матче отбора на Евро-2020
  • РИА Новости

Бригада Сергея Карасёва обслужит матч Италия — Греция, который состоится 12 октября в Риме. Его помощниками станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а четвёртым арбитром — Виталий Мешков.

Сергей Иванов назначен главным арбитром матча Мальта — Швеция, запланированного на 12 октября. Его ассистентами станут Роман Усачёв и Валерий Данченко, а резервным судьёй — Сергей Лапочкин. Встреча пройдёт в мальтийском городе Та-Али.

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