Дзюба пошутил над голкипером «Спартака» Ребровым

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба перед тренировкой национальной команды пошутил над вратарём московского «Спартака» Артёмом Ребровым.

«Да я получше Реброва буду», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в этот момент Дзюба обращался к игрокам молодёжной сборной, которые занималась на соседнем поле.

На тренировках форвард неоднократно вставал в ворота.

Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).

Ранее тренер «Спартака» Сергей Кузнецов выразил мнение, что пауза на матчи сборных поможет команде.