Дзюба пошутил над голкипером «Спартака» Ребровым
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«Да я получше Реброва буду», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что в этот момент Дзюба обращался к игрокам молодёжной сборной, которые занималась на соседнем поле.
На тренировках форвард неоднократно вставал в ворота.
Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).
Ранее тренер «Спартака» Сергей Кузнецов выразил мнение, что пауза на матчи сборных поможет команде.