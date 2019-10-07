Дзюба пошутил над голкипером «Спартака» Ребровым

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба перед тренировкой национальной команды пошутил над вратарём московского «Спартака» Артёмом Ребровым.
Дзюба пошутил над голкипером «Спартака» Ребровым
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«Да я получше Реброва буду», — приводит слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в этот момент Дзюба обращался к игрокам молодёжной сборной, которые занималась на соседнем поле.

На тренировках форвард неоднократно вставал в ворота.

Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).

Ранее тренер «Спартака» Сергей Кузнецов выразил мнение, что пауза на матчи сборных поможет команде.

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