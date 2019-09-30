Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную Чистякова и Жемалетдинова

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызовы защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова на матчи отборочного турнира с национальными командами Шотландии и Кипра.
Черчесов объяснил, почему вызвал в сборную Чистякова и Жемалетдинова
  • РИА Новости

«Дмитрия мы заметили ещё в тот момент, когда он играл в ФНЛ. После перехода в клуб РПЛ уже с первых игр показал свою надёжность и качество. К тому же сама ситуация подсказала, что стоило его вызвать, так как сейчас не играет Роман Нойштедтер, а Илья Кутепов находится не в том состоянии, чтобы его звать в сборную», — заявил Черчесов на пресс-конференции в РФС.

Наставник также объяснил, почему выбор тренерского штаба на сей раз пал на Рифата Жемалетдинова.

«Его знаем ещё по молодёжной сборной. Выступает стабильно. С начала чемпионата закрепил за собой правый фланг в клубе. Сыграл в Леверкузене, достойно смотрелся в прошедшем матче с «Зенитом». Так что в связи с отсутствием Ерохина приняли такое решение. На мой взгляд, оно объективное», — добавил специалист.

Ранее был обнародован состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить