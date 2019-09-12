СМИ: Футболисты сборной Англии могут покинуть поле в матче с Болгарией из-за расизма

Игроки сборной Англии по футболу намерены обсудить возможный уход с поля во время выездного матча квалификации Евро-2020 с командой Болгарии в случае расистских оскорблений со стороны местных фанатов.

© David Horn, via www.imago-images/www.imago-images.de

globallookpress.com

Об этом сообщает Sky Sports. По информации издания, английские футболисты опасаются, что болгарские болельщики будут проявлять расизм, несмотря на санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Напомним, что УЕФА уже наказал Болгарию за проявление дискриминации по расовому признаку в матчах с Косово и Чехией в июне. Встреча команд Болгарии и Англии состоится 14 октября. Ранее министр спорта Франции раскритиковала главу FFF за слова о гомофобии.