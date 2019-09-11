Сорокин рассказал, что вопрос со второй фан-зоной Евро-2020 в Санкт-Петербурге находится на рассмотрении

Генеральный директор российской части оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал о ситуации с созданием дополнительных официальных фан-зон для болельщиков.

«Одна фан-зона в Санкт-Петербурге точно будет на Конюшенной площади, по второй вопрос сейчас находится в стадии утверждения. Мы прорабатываем вариант организации фан-зон в других городах, собираем ответы. Сможем объявить о количестве городов и о том, какие это будут города, позже, когда финализируем результаты», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Евро-2020 пройдёт в 12 странах. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Ранее Сорокин заявил, что УЕФА не имеет глобальных замечаний к подготовке Санкт-Петербурга к Евро-2020.