Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о принципе формирования состава национальной команды.
Черчесов: надо заслужить даже секунду игры в сборной России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жёстко, но у нас так», — заявил Черчесов в эфире канала «Россия 24».

В рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года сборная России на выезде обыграла Шотландию со счётом 2:1, а Казахстан на своём поле — со счётом 1:0 и, набрав 15 очков, продолжает занимать второе место в группе I.

Следующие матчи национальная команда проведёт 10 и 13 октября со сборными Шотландии и Кипра.

Ранее Черчесов призвал не поднимать вопрос о возможном совмещении работы в сборной и клубе.

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