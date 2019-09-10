Черчесов призвал не поднимать вопрос о возможном совмещении работы в сборной и клубе

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном совмещении работы в национальной команде и одном из клубов.
Черчесов призвал не поднимать вопрос о возможном совмещении работы в сборной и клубе
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Что касается совмещения постов — оставьте этот вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?» — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

56-летний специалист возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира — 2018 до стадии четвертьфинала, что является лучшим результатом в её истории.

Ранее сообщалось, что глава РФС против совмещения Черчесовым работы в сборной и клубе.

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