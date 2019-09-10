Черчесов призвал не поднимать вопрос о возможном совмещении работы в сборной и клубе
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Что касается совмещения постов — оставьте этот вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?» — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».
56-летний специалист возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира — 2018 до стадии четвертьфинала, что является лучшим результатом в её истории.
Ранее сообщалось, что глава РФС против совмещения Черчесовым работы в сборной и клубе.