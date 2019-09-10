Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном в отборе на Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал победу национальной команды над сборной Казахстана в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Вчера была непростая игра. Было непросто эмоционально восстановиться после Глазго. Не всё получалось вначале, но потом команда проявила свои лучшие качества и забила. Могу сказать, что мы поступательно движемся к Евро-2020», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Сборная России на своём поле обыграла Казахстан со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова набрали 15 очков и продолжают занимать второе место в группе I.

Ранее сообщалось, что Александр Головин поделился ожиданиями от матчей отбора на Евро-2020 с Шотландией и Кипром.