Головин поделился ожиданиями от матчей отбора на Евро-2020 с Шотландией и Кипром
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«Просто будем готовиться, не думая о турнирной ситуации», — приводит слова Головина пресс-служба Российского футбольного союза.
Сборная России на выезде обыграла Шотландию со счётом 2:1, а Казахстан на своём поле — со счётом 1:0 и, набрав 15 очков, продолжает занимать второе место в группе I.
Следующие матчи национальная команда проведёт 10 и 13 октября со сборными Шотландии и Кипра.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов дал оценку матчам сборной России с командами Шотландии и Казахстана.