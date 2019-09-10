Черчесов дал оценку матчам сборной России с командами Шотландии и Казахстана
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«Против Казахстана мы играли даже на более высоких скоростях, чем с Шотландией. Оцениваю результат на пять баллов: взяли шесть очков из шести», — приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза.
Он отметил, что теперь предстоит проанализировать прошедшие игры.
«Работа тренера сборной заключается в том числе и в этом. Игроки приедут через месяц и забудут, что было. Тренер такого позволить себе не может», — добавил специалист.
Подопечные Черчесова на выезде обыграли Шотландию со счётом 2:1, а Казахстан на своём поле — со счётом 1:0. Таким образом, российская команда набрала 15 очков и продолжает занимать второе место в группе I.
Ранее Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Казахстаном.