Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Казахстаном

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу над национальной командой Казахстана в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Казахстаном
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«Сегодня забыть, завтра разберём, потом проанализируем. Команда правильно была расставлена. Не хватало только последнего паса и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было. Казахстан — хорошая команда, у них семь очков. Виден почерк тренера», — приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза.

Он отметил, что ожидал сопротивления от национальной команды Казахстана.

«Если бы не ожидал, у нас были бы большие проблемы. Каждая игра — это новый спектакль», — добавил специалист.

Сборная России на своём поле обыграла Казахстан со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Черчесова набрали 15 очков и продолжают занимать второе место в группе I.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии по футболу разгромила Шотландию в квалификации Евро-2020.

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