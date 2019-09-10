Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Казахстаном
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«Сегодня забыть, завтра разберём, потом проанализируем. Команда правильно была расставлена. Не хватало только последнего паса и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было. Казахстан — хорошая команда, у них семь очков. Виден почерк тренера», — приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза.
Он отметил, что ожидал сопротивления от национальной команды Казахстана.
«Если бы не ожидал, у нас были бы большие проблемы. Каждая игра — это новый спектакль», — добавил специалист.
Сборная России на своём поле обыграла Казахстан со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Черчесова набрали 15 очков и продолжают занимать второе место в группе I.
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии по футболу разгромила Шотландию в квалификации Евро-2020.