Головин: сборной России не хватало последнего паса и завершения в матче с Казахстаном

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу над национальной командой Казахстана в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Было очевидно, что мы владели инициативой, соперник играл на контратаках. Были полувыходы у него. А нам не хватало последнего паса и завершения, может, дальнего удара. У меня, в частности. Мы и в командный футбол старались играть, и на себя брать», — приводит слова Головина пресс-служба Российского футбольного союза.

Он отметил, что не все задумки получались и очевидно, что команда сыграла не лучшим образом.

«Но мы пытались принимать правильные решения. Главное, что взяли три очка», — добавил хавбек.

Сборная России на своём поле обыграла Казахстан со счётом 1:0 и, набрав 15 очков, продолжает занимать второе место в группе I.

Ранее Магомед Оздоев заявил, что у футболистов сборной России не было недонастроя на матч с Казахстаном.