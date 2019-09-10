Оздоев: недонастроя на Казахстан не было, просто тяжело входили в игру

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Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев прокомментировал победу над национальной командой Казахстана в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Оздоев: недонастроя на Казахстан не было, просто тяжело входили в игру
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«Казахстан оборонялся всей командой, но у нас были моменты, мы хорошо вскрывали оборону соперника. Хорошо, что забили. Недонастроя не было — просто тяжело входили в игру. Матч в Шотландии, перелёт, матч на второй день. Сложилось так, как сложилось, — главное, что выиграли. Сейчас важно обыграть Шотландию, а потом Кипр, чтобы выйти на чемпионат Европы. Разницы, с какого места в группе мы это сделаем, нет», — приводит слова Оздоева пресс-служба Российского футбольного союза.

Сборная России на своём поле обыграла Казахстан со счётом 1:0 и, набрав 15 очков, продолжает занимать второе место в группе I.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба высказался о победе над Казахстаном в отборе на Евро-2020.

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