Дзюба высказался о победе над Казахстаном в отборе на Евро-2020

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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу над национальной командой Казахстана в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Дзюба высказался о победе над Казахстаном в отборе на Евро-2020
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«Я толкался с кем-то из казахстанской команды, увидел, что мяч залетел. Марио — умничка. Три очка были очень важные. Вскрыть Казахстан тяжело. Когда говорят, что это лёгкие команды, — это всё от лукавого. Не осталось команд, которые не умеют обороняться. Во втором тайме перестроились, смогли забить. Главное — это победа», — приводит слова Дзюбы пресс-служба Российского футбольного союза.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Когда едешь на матч, все улыбаются и машут, мурашки по коже. Это дорогого стоит. Вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все силы, думать об ошибках будем потом. Мы сильны именно командной игрой», — добавил капитан сборной.

Сборная России на своём поле обыграла Казахстан со счётом 1:0, набрав 15 очков, и продолжает занимать второе место в группе I.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Казахстаном.

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