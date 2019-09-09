СМИ: Скауты трёх английских клубов просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Скауты трёх футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) просматривали форварда сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу в матче отборочного цикла чемпионата Европы с Шотландией.

Как сообщает ФАН, за российским игроком следили скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона».

По информации агентства, форвард оставил приятные впечатления и один из клубов сделает «Зениту» предложение по приобретению Дзюбы в зимнее трансферное окно.

Сборная России обыграла Шотландию со счётом 2:1, а Дзюба стал автором одного из голов.

Дзюба обратился к болельщикам сборной России с просьбой о поддержке в матче с Казахстаном.