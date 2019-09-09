СМИ: Скауты трёх английских клубов просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
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Как сообщает ФАН, за российским игроком следили скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона».
По информации агентства, форвард оставил приятные впечатления и один из клубов сделает «Зениту» предложение по приобретению Дзюбы в зимнее трансферное окно.
Сборная России обыграла Шотландию со счётом 2:1, а Дзюба стал автором одного из голов.
Дзюба обратился к болельщикам сборной России с просьбой о поддержке в матче с Казахстаном.