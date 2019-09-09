СМИ: Скауты трёх английских клубов просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Короткая ссылка
Скауты трёх футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) просматривали форварда сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу в матче отборочного цикла чемпионата Европы с Шотландией.
СМИ: Скауты трёх английских клубов просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
  • © rfs.ru

Как сообщает ФАН, за российским игроком следили скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона». 

По информации агентства, форвард оставил приятные впечатления и один из клубов сделает «Зениту» предложение по приобретению Дзюбы в зимнее трансферное окно.

Сборная России обыграла Шотландию со счётом 2:1, а Дзюба стал автором одного из голов.

Дзюба обратился к болельщикам сборной России с просьбой о поддержке в матче с Казахстаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить