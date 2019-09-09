Дзюба обратился к болельщикам сборной России с просьбой о поддержке

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в отборочном матче к чемпионату Европы — 2020 с Казахстаном.

«Сегодня важнейшая игра с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности, только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придаёт нам сил», — гласит пост Дзюбы в Instagram.

Поединок Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде и начнётся в 21:45 мск. Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, имея четыре победы в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет в красной форме против команды Казахстана.