Рамос сравнялся с Касильясом по матчам за сборную Испании по футболу

Защитник Серхио Рамос повторил рекордное достижение своего соотечественника голкипера Икера Касильяса по количеству матчей за сборную Испании по футболу.

Знаковым для 33-летнего Рамоса стал матч шестого тура квалификационного турнира на чемпионат Европы 2020 года с командой Фарерских Островов, который стал для него 167-м в составе «фурии рохи».

Среди игроков европейских стран это второй показатель в истории. Рекордсменом является легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, сыгравший в 175 матчах за сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Рамос вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Испании.