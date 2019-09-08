Рамос сравнялся с Касильясом по матчам за сборную Испании по футболу

Короткая ссылка
Защитник Серхио Рамос повторил рекордное достижение своего соотечественника голкипера Икера Касильяса по количеству матчей за сборную Испании по футболу.
Рамос сравнялся с Касильясом по матчам за сборную Испании по футболу
  • Reuters

Знаковым для 33-летнего Рамоса стал матч шестого тура квалификационного турнира на чемпионат Европы 2020 года с командой Фарерских Островов, который стал для него 167-м в составе «фурии рохи».

Среди игроков европейских стран это второй показатель в истории. Рекордсменом является легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, сыгравший в 175 матчах за сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Рамос вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить