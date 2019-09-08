Тренер сборной Боснии и Герцеговины подал в отставку после поражения от Армении в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки принял решение уйти в отставку после поражения своих подопечных от национальной команды Армении в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Я разговаривал со всеми и решил уйти в отставку. Когда я возглавил команду, то верил, что мы сумеем пробиться на Евро-2020. Но нам не удалось этого сделать. Теперь мой преемник успеет подготовить команду к Лиге наций. Я больше не тренер», — приводит слова Просинечки пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

По итогам шести из десяти туров сборная Боснии и Герцеговины занимает четвёртое место в группе J, набрав семь очков.

Ранее сообщалось, что Швейцария разгромила Гибралтар в квалификации на Евро-2020.