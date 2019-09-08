Швейцария разгромила Гибралтар в квалификации на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Сьоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу швейцарской команде принесли голы Дениса Закарии, Адмира Мехмеди, Рикардо Родригеса и Марио Гаврановича.
В параллельных матчах Армения взяла верх над Боснией и Герцеговиной — 4:2, Грузия и Дания сыграли вничью — 0:0, а Румыния минимально обыграла Мальту — 1:0.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана.