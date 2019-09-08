Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что не препятствует общению футболистов с близкими во время подготовки к матчам.

«У нас есть посещение игроков до 10 вечера. Сегодня общения будет несколько меньше, потому что завтра игра. А так не запрещаем футболистам видеться с близкими», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы с командой Казахстана 9 сентября в Калининграде. Начало поединка — в 21:45 мск.

Ранее вратарь российской сборной Маринато Гилерме признал свою ошибку в матче Россия — Шотландия.