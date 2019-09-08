Черчесов рассказал о режиме футболистов сборной России перед матчем с командой Казахстана
- РИА Новости
«У нас есть посещение игроков до 10 вечера. Сегодня общения будет несколько меньше, потому что завтра игра. А так не запрещаем футболистам видеться с близкими», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Сборная России проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы с командой Казахстана 9 сентября в Калининграде. Начало поединка — в 21:45 мск.
Ранее вратарь российской сборной Маринато Гилерме признал свою ошибку в матче Россия — Шотландия.