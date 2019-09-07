Гилерме признал свою ошибку в матче Россия — Шотландия

Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме признал свою ошибку в эпизоде с пропущенным мячом в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с Шотландией.

«В моменте с голом я начал подсказывать, что я должен играть. Но Джикия сыграл до конца и опустился, чуть-чуть помешал. Это сложный момент, могу сказать, что это моя ошибка, но это сложный мяч, где защитник играл до конца, и в последний момент мне было тяжело среагировать на мяч», — цитирует голкипера «Чемпионат».

Он отметил, что хозяева первые минуты давили на россиян, но затем удалось перевернуть ход матча и показать свою игру. Он также заявил, что Шотландия является неудобным соперником.

«Но считаю, что наша команда на уровень выше», — резюмировал Гилерме.

Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян. Подопечные Станислава Черчесова набрали 12 очков и укрепились на втором месте в группе I. В следующем матче Россия сыграет с Казахстаном 9 сентября в Калининграде.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России сыграла вальяжно в первые минуты матча с Шотландией.