Гилерме признал свою ошибку в матче Россия — Шотландия
- РИА Новости
«В моменте с голом я начал подсказывать, что я должен играть. Но Джикия сыграл до конца и опустился, чуть-чуть помешал. Это сложный момент, могу сказать, что это моя ошибка, но это сложный мяч, где защитник играл до конца, и в последний момент мне было тяжело среагировать на мяч», — цитирует голкипера «Чемпионат».
Он отметил, что хозяева первые минуты давили на россиян, но затем удалось перевернуть ход матча и показать свою игру. Он также заявил, что Шотландия является неудобным соперником.
«Но считаю, что наша команда на уровень выше», — резюмировал Гилерме.
Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян. Подопечные Станислава Черчесова набрали 12 очков и укрепились на втором месте в группе I. В следующем матче Россия сыграет с Казахстаном 9 сентября в Калининграде.
Ранее Черчесов заявил, что сборная России сыграла вальяжно в первые минуты матча с Шотландией.