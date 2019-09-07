Черчесов считает, что сборная России сыграла вальяжно в первые минуты матча с Шотландией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Черчесов считает, что сборная России сыграла вальяжно в первые минуты матча с Шотландией
  • РИА Новости

«Особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы — что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также остался доволен действиями на поле игроков, вышедших на замену, а также признался, что был не в курсе того, что это первое поражение шотландцев на своём поле за четыре года.

«У нас скоро ещё один матч, так что победа над Шотландией — уже история», — добавил Черчесов.

Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян. Теперь подопечные Черчесова набрали 12 очков и укрепились на втором месте в группе I. В следующем матче Россия сыграет с Казахстаном 9 сентября в Калининграде.

Ранее форвард сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу сборной России над Шотландией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить