Черчесов считает, что сборная России сыграла вальяжно в первые минуты матча с Шотландией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы — что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также остался доволен действиями на поле игроков, вышедших на замену, а также признался, что был не в курсе того, что это первое поражение шотландцев на своём поле за четыре года.

«У нас скоро ещё один матч, так что победа над Шотландией — уже история», — добавил Черчесов.

Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян. Теперь подопечные Черчесова набрали 12 очков и укрепились на втором месте в группе I. В следующем матче Россия сыграет с Казахстаном 9 сентября в Калининграде.

Ранее форвард сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу сборной России над Шотландией.