Дзюба прокомментировал победу сборной России над Шотландией

Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба поделился эмоциями от победы национальной команды над Шотландией (2:1) в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьётся до конца, не уступает в единоборствах», — сказал форвард в эфире «Матч ТВ».

По его словам, минувшая встреча была настоящей мужской битвой, в которой судья давал играть обеим командам.

«Наше сердце сильнее бьётся и преданнее. Мы заслуженно победили. Могли решить всё раньше, забить третий. Никто не выпал из игры, Гиля многое подчистил. Очень важная, ключевая победа», — добавил Дзюба.

Дзюба стал автором одного из голов.

Ранее сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020.