Дзюба прокомментировал победу сборной России над Шотландией
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«Нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьётся до конца, не уступает в единоборствах», — сказал форвард в эфире «Матч ТВ».
По его словам, минувшая встреча была настоящей мужской битвой, в которой судья давал играть обеим командам.
«Наше сердце сильнее бьётся и преданнее. Мы заслуженно победили. Могли решить всё раньше, забить третий. Никто не выпал из игры, Гиля многое подчистил. Очень важная, ключевая победа», — добавил Дзюба.
Дзюба стал автором одного из голов.
Ранее сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020.