Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Шотландией

Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды после победы над Шотландией в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто болел за нас, переживал. Спасибо за СМС, сообщения в Instagram и везде. Спасибо, что пришли на трибуны и дома поддерживали нас возле телевизоров», — сказал Дзюба на видео в своём Instagram.

Он отметил, что для команды это был волнительный матч, игрокам очень хотелось порадовать всю страну успешным результатом.

«Давайте вместе двигаться дальше, вместе друг друга поддерживать, болеть и поменьше оскорблять, выливать грязь», — добавил Дзюба.

Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян. Подопечные Станислава Черчесова набрали 12 очков и укрепились на втором месте в группе I. В следующем матче Россия сыграет с Казахстаном 9 сентября в Калининграде.

Ранее Дзюба заявил, что сборная России по футболу боится потерять любовь людей.