Дзюба: сборная России по футболу боится потерять любовь людей

Капитан и нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Шотландией (2:1) в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года прокомментировал ситуацию с критикой национальной команды.

«Такие мы есть. Мы как превозносим, так и можем опустить в любой момент. Мы стараемся этого не допустить, боимся потерять эту любовь. Люди ждут, переживают, болеют», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что болельщики всегда требуют от команды только победы, но в случае успеха находится группа недовольных, которые будут утверждать, что сборная обыграла слабого соперника.

«Это — наша данность», — подчеркнул Дзюба.

Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян. Подопечные Станислава Черчесова набрали 12 очков и укрепились на втором месте в группе I. В следующем матче Россия сыграет с Казахстаном 9 сентября в Калининграде.

Ранее сборная России по футболу показала, что осталось за кадром в матче с Шотландией.