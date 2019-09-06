Стал известен стартовый состав сборной России на матч отбора на Евро-2020 с Шотландией

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Пресс-служба сборной России по футболу огласила стартовый состав команды на матч пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Стал известен стартовый состав сборной России на матч отбора на Евро-2020 с Шотландией
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С первых минут на поле стадиона  «Хэмпден Парк» в Глазго выйдут Маринато Гилерме, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Александр Головин, Юрий Жирков, Артём Дзюба.

В резерве остались Андрей Лунёв, Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Максим Беляев, Денис Черышев, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов, Ильзат Ахметов, Вячеслав Караваев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Сергей Петров.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября. Начало в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба обратился к болельщикам сборной России по футболу перед матчем с Шотландией.

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