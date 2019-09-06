Дзюба обратился к болельщикам сборной России по футболу перед матчем с Шотландией
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- РИА Новости
«Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка», — написал Дзюба в своём Instagram.
Встреча состоится 6 сентября в Глазго. Начало — в 21:45.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I с шестью очками. Шотландцы находятся на четвёртой строчке, имея в своём активе шесть баллов.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Шотландией в белой форме.