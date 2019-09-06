Дзюба обратился к болельщикам сборной России по футболу перед матчем с Шотландией

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Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды в преддверии матча пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Дзюба обратился к болельщикам сборной России по футболу перед матчем с Шотландией
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сегодня — важнейший матч с Шотландией! Друзья, нам нужна ваша поддержка», — написал Дзюба в своём Instagram.

Встреча состоится 6 сентября в Глазго. Начало — в 21:45.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I с шестью очками. Шотландцы находятся на четвёртой строчке, имея в своём активе шесть баллов.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Шотландией в белой форме.

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