Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в белой форме

Стало известно, в какой форме сыграет сборная России по футболу в матче пятого тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

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Как сообщает официальный Twitter национальной команды, россияне выйдут на поле в белой форме. Встреча состоится 6 сентября в Глазго. Начало — в 21:45. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I с 6 очками. Шотландцы находятся на четвёртой строчке, имея в своём активе 6 баллов. Ранее экс-форвард сборной России Роман Павлюченко объяснил, почему с Шотландией в нападении сыграет один Артём Дзюба.