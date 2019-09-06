Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в белой форме

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Стало известно, в какой форме сыграет сборная России по футболу в матче пятого тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в белой форме
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Как сообщает официальный Twitter национальной команды, россияне выйдут на поле в белой форме.

Встреча состоится 6 сентября в Глазго. Начало — в 21:45.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I с 6 очками. Шотландцы находятся на четвёртой строчке, имея в своём активе 6 баллов.

Ранее экс-форвард сборной России Роман Павлюченко объяснил, почему с Шотландией в нападении сыграет один Артём Дзюба.

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