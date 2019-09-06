Павлюченко объяснил, почему с Шотландией в нападении сыграет один Дзюба
«Сомнительно, что ставка будет сделана на такую схему. Склоняюсь к тому рисунку, что был на ЧМ и в последних матчах. То есть выдвинутый на острие атаки Артём Дзюба и два атакующих хавбека под ним. Выбор в пользу двух номинальных нападающих для меня выглядит немного авантюрно. Всё-таки мы играем на выезде и с таким непростым соперником. Надо не забывать и об обороне. Усиление в атаке лучше ожидать ближе к поединку с Казахстаном ну или в том случае, если команда будет проигрывать и остро нуждаться в забитом мяче», ― рассказал Павлюченко в интервью RT.
Ранее Артём Дзюба заявил, что считает Шотландию крепкой командой.