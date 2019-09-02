Черчесов рассказал о помощи владельца «Краснодара» в получении визы для Камболова

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о помощи владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в получении британской визы для Руслана Камболова.
Черчесов рассказал о помощи владельца «Краснодара» в получении визы для Камболова
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Надо отдать (должное. — RT) Сергею Николаевичу, который предоставил свой вертолёт, Камболов слетал в Ростов-на-Дону, там получил визу и прилетел, это было несколько недель назад, нам пошли навстречу. Получается, что не зря слетал, он нам понадобился, большой респект «Краснодару» и Галицкому», — заявил Черчесов.

Камболов был вызван в сборную вместо получившего травму хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.

Ранее Черчесов назвал Шотландию главным конкурентом России в отборе на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить