Черчесов рассказал о помощи владельца «Краснодара» в получении визы для Камболова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о помощи владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в получении британской визы для Руслана Камболова.

«Надо отдать (должное. — RT) Сергею Николаевичу, который предоставил свой вертолёт, Камболов слетал в Ростов-на-Дону, там получил визу и прилетел, это было несколько недель назад, нам пошли навстречу. Получается, что не зря слетал, он нам понадобился, большой респект «Краснодару» и Галицкому», — заявил Черчесов.

Камболов был вызван в сборную вместо получившего травму хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.

Ранее Черчесов назвал Шотландию главным конкурентом России в отборе на Евро-2020.