Черчесов рассказал о помощи владельца «Краснодара» в получении визы для Камболова
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- РИА Новости
«Надо отдать (должное. — RT) Сергею Николаевичу, который предоставил свой вертолёт, Камболов слетал в Ростов-на-Дону, там получил визу и прилетел, это было несколько недель назад, нам пошли навстречу. Получается, что не зря слетал, он нам понадобился, большой респект «Краснодару» и Галицкому», — заявил Черчесов.
Камболов был вызван в сборную вместо получившего травму хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.
Ранее Черчесов назвал Шотландию главным конкурентом России в отборе на Евро-2020.