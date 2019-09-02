Черчесов назвал Шотландию главным конкурентом России в отборе на Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал национальную команду Шотландии одним из основных конкурентов его подопечных в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Черчесов назвал Шотландию главным конкурентом России в отборе на Евро-2020
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«Сборная Шотландии — один из главных конкурентов. У них есть тоже несколько потерь, но мы готовимся к конкретному матчу. Это спринт, а не долгий турнир», — заявил Черчесов.

Он отметил, что предстоящая игра с шотландцами не даёт ему возможности поэкспериментировать.

«У нас нет времени что-то другое наиграть, даже если и хочется. Мы не имеем права в таких ответственных матчах экспериментировать. Та система, которая нам даёт определённый результат, — команда знает, как в неё играть. Мы отдаём ей предпочтение», — добавил специалист.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго. 

Ранее сообщалось: Черчесов заявил, что конфликт Оздоева и Джикии исчерпан.

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