Черчесов назвал Шотландию главным конкурентом России в отборе на Евро-2020
- globallookpress.com
«Сборная Шотландии — один из главных конкурентов. У них есть тоже несколько потерь, но мы готовимся к конкретному матчу. Это спринт, а не долгий турнир», — заявил Черчесов.
Он отметил, что предстоящая игра с шотландцами не даёт ему возможности поэкспериментировать.
«У нас нет времени что-то другое наиграть, даже если и хочется. Мы не имеем права в таких ответственных матчах экспериментировать. Та система, которая нам даёт определённый результат, — команда знает, как в неё играть. Мы отдаём ей предпочтение», — добавил специалист.
Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго.
Ранее сообщалось: Черчесов заявил, что конфликт Оздоева и Джикии исчерпан.