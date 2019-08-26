Черчесов высказался о моральном состоянии выступающего за «Сочи» Кудряшова
- РИА Новости
«С Фёдором я лично общался через несколько дней после того, как он вернулся в РПЛ. Пояснил ему своё видение игры и указал на некоторые ошибки. Уже в следующем матче он был одним из лучших на поле. Что касается моего отношения относительно их выбора. Мы не можем влиять на такие решения. Наша задача — только поддержать их и наблюдать», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
Ранее наставник признался, кому из футболистов, не попавших в официальную заявку на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном, сделали британскую визу на всякий случай.