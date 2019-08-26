Черчесов высказался о моральном состоянии выступающего за «Сочи» Кудряшова

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, смущает ли его тот факт, что Сослан Джанаев и Фёдор Кудряшов выступают в составе аутсайдера РПЛ — «Сочи».
Черчесов высказался о моральном состоянии выступающего за «Сочи» Кудряшова
  • РИА Новости

«С Фёдором я лично общался через несколько дней после того, как он вернулся в РПЛ. Пояснил ему своё видение игры и указал на некоторые ошибки. Уже в следующем матче он был одним из лучших на поле. Что касается моего отношения относительно их выбора. Мы не можем влиять на такие решения. Наша задача — только поддержать их и наблюдать», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Ранее наставник признался, кому из футболистов, не попавших в официальную заявку на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном, сделали британскую визу на всякий случай.

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