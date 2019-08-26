Черчесов рассказал, кому из футболистов сделали британскую визу впрок

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, кому из футболистов, не попавших в официальную заявку на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном, сделали британскую визу на всякий случай.
Черчесов рассказал, кому из футболистов сделали британскую визу впрок
  • Reuters

«Сделали с запасом. Сейчас их 50 штук. Пошли на это осознанно, понимая, что до игр ещё есть время и кто-то из ребят может получить травму или не приехать по другим причинам. Надо быть готовыми к таким форс-мажорам, так что перестраховались, сделали расширенный список и обеспечили всех потенциальных кандидатов необходимыми бумагами», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Наставник также рассказал, кому из игроков сделали визу с прицелом на ближайший резерв.

«Например, вратарю Беленову. В целом по вратарям у нас не возникало вопросов. Да, возможно, мы бы обратились и к Шунину, но, как нам всем известно, Антон получил травму и не сможет помочь нам в ближайших матчах, — добавил специалист.

Ранее Черчесов прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

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