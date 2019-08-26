В «Крыльях Советов» высказались о невызове Соболева в сборную России по футболу

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Гендиректор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал отсутствие нападающего команды Александра Соболева в заявке сборной России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
В «Крыльях Советов» высказались о невызове Соболева в сборную России по футболу
  • © "Крылья Советов"

«Состав сборной определяют главный тренер и тренерский штаб. Александр этот сезон начал мощно. И если он будет двигаться в том же направлении, то обязательно получит вызов в сборную. Видимо, ему надо ещё больше доказывать свой класс», — приводит слова Шашкова Sport24.

Он отметил, что у 22-летнего Соболева в будущем есть все шансы попасть в состав национальной команды.

В нынешнем сезоне Соболев забил шесть мячей и отдал две голевые передачи в семи матчах Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев высказался о составе сборной России по футболу на матчи отбора Евро-2020.

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