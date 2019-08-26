В «Крыльях Советов» высказались о невызове Соболева в сборную России по футболу
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«Состав сборной определяют главный тренер и тренерский штаб. Александр этот сезон начал мощно. И если он будет двигаться в том же направлении, то обязательно получит вызов в сборную. Видимо, ему надо ещё больше доказывать свой класс», — приводит слова Шашкова Sport24.
Он отметил, что у 22-летнего Соболева в будущем есть все шансы попасть в состав национальной команды.
В нынешнем сезоне Соболев забил шесть мячей и отдал две голевые передачи в семи матчах Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Валерий Газзаев высказался о составе сборной России по футболу на матчи отбора Евро-2020.