Черчесов рассказал о формировании состава сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о формировании состава национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
Черчесов рассказал о формировании состава сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У нас есть пара туров в чемпионате страны, есть игры в Лиге Европы, внимательно смотрим и принимаем те или иные решения. Охватили достаточно большой круг, потому что играем в Шотландии, туда нужно заранее делать визы, которые не сделать за один день», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Матч Шотландия — Россия состоится 2 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.

Ранее стало известно, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить