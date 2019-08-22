Черчесов рассказал о формировании состава сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о формировании состава национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

«У нас есть пара туров в чемпионате страны, есть игры в Лиге Европы, внимательно смотрим и принимаем те или иные решения. Охватили достаточно большой круг, потому что играем в Шотландии, туда нужно заранее делать визы, которые не сделать за один день», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Матч Шотландия — Россия состоится 2 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.

Ранее стало известно, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном.