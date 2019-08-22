Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном

Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров рассказал, когда тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

firo Sportphoto/Ralf Ibing

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По словам Владимирова, которые передаёт ТАСС, состав сборной будет объявлен 26 августа. «Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб», — добавил пресс-атташе. Он также отметил, что начало тренировочного сбора запланировано на 1 сентября. Матч Шотландия — Россия состоится 2 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде. Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов получил вызов в молодёжную сборную России.