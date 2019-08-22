Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном
- firo Sportphoto/Ralf Ibing
- globallookpress.com
По словам Владимирова, которые передаёт ТАСС, состав сборной будет объявлен 26 августа.
«Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб», — добавил пресс-атташе.
Он также отметил, что начало тренировочного сбора запланировано на 1 сентября.
Матч Шотландия — Россия состоится 2 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.
Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов получил вызов в молодёжную сборную России.