Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном

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Пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров рассказал, когда тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России по футболу на матчи с Шотландией и Казахстаном
  • firo Sportphoto/Ralf Ibing
  • globallookpress.com

По словам Владимирова, которые передаёт ТАСС, состав сборной будет объявлен 26 августа.

«Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб», — добавил пресс-атташе.

Он также отметил, что начало тренировочного сбора запланировано на 1 сентября.

Матч Шотландия — Россия состоится 2 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов получил вызов в молодёжную сборную России.

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