Сорокин оценил шансы сборной России по футболу отобраться на Евро-2020

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор российской части оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы — 2020 Алексей Сорокин высказал мнение о шансах сборной России квалифицироваться на континентальное первенство.

«Здорово, что сборная держит хороший темп, победную серию, которая началась на чемпионате мира. Она приятно удивила, и думаю, что шансы выйти очень велики», — приводит слова Сорокина ТАСС.

По итогам четырёх туров отборочного турнира российская команда занимает второе место в группе I, набрав 9 очков. Лидирует Бельгия — 12 очков. В финальную часть Евро-2020 выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов высказался о положении сборной России в обновлённом рейтинге ФИФА.