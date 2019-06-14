Сорокин оценил шансы сборной России по футболу отобраться на Евро-2020

Короткая ссылка
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор российской части оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы — 2020 Алексей Сорокин высказал мнение о шансах сборной России квалифицироваться на континентальное первенство.
Сорокин оценил шансы сборной России по футболу отобраться на Евро-2020
  • Reuters

«Здорово, что сборная держит хороший темп, победную серию, которая началась на чемпионате мира. Она приятно удивила, и думаю, что шансы выйти очень велики», — приводит слова Сорокина ТАСС.

По итогам четырёх туров отборочного турнира российская команда занимает второе место в группе I, набрав 9 очков. Лидирует Бельгия — 12 очков. В финальную часть Евро-2020 выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов высказался о положении сборной России в обновлённом рейтинге ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить