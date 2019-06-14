Черчесов высказался о положении сборной России в обновлённом рейтинге ФИФА

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал положение команды в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы никогда это не комментируем, занимаемся своим делом. Поднялись — хорошо. Задача другая — не подняться и не опуститься, а попасть на чемпионат Европы», — приводит слова Черчесова ТАСС.

В период с апреля, когда была представлена предыдущая версия рейтинга, по июнь российская команда провела три матча — контрольный с клубом ФНЛ «Чертаново», а также игры квалификации на чемпионат Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром. Во всех трёх встречах подопечные Черчесова одержали победу.

Ранее стало известно, что сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА.