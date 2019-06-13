УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) после матча сборной страны с национальной командой Сербии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией
  • © Reuters

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, украинская сторона обвиняется в нарушении нескольких пунктов правил поведения во время матчей, а именно использовании фанатами пиротехнических средств, бросании на поле посторонних предметов, блокировке входов на стадион, а также использовании лазерных указок. 

Дело в отношении УАФ будет рассмотрено 18 июля. 

Матч между сборными Украины и Сербии прошёл 7 июня на «Арене Львов». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:0. Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка отметились дублями, автором ещё одного гола стал Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил о переговорах с УЕФА относительно предоставления клубам с полуострова права выступать в Лиге Европы.

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