УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) после матча сборной страны с национальной командой Сербии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, украинская сторона обвиняется в нарушении нескольких пунктов правил поведения во время матчей, а именно использовании фанатами пиротехнических средств, бросании на поле посторонних предметов, блокировке входов на стадион, а также использовании лазерных указок.

Дело в отношении УАФ будет рассмотрено 18 июля.

Матч между сборными Украины и Сербии прошёл 7 июня на «Арене Львов». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:0. Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка отметились дублями, автором ещё одного гола стал Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил о переговорах с УЕФА относительно предоставления клубам с полуострова права выступать в Лиге Европы.