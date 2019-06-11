Президент КФС заявил о возможном участии крымских клубов в Лиге Европы
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«Всё бы изменилось, если бы наши клубы получили право на участие в Лиге Европы. Переговоры идут, но всё зависит от коллег из европейской ассоциации. Мы держим кулаки. Пока сроков нет, однако вероятность очень велика», — цитирует Ветоху РИА Новости.
Президент КФС добавил, что трое крымских футболистов, подавших запрос на предоставление российского футбольного гражданства, успешно прошли данную процедуру и могут быть заиграны за сборную России.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Лиге чемпионов не стоит менять формат проведения турнира.