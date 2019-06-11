Президент КФС заявил о возможном участии крымских клубов в Лиге Европы

Глава Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно предоставления клубам с полуострова права выступать в Лиге Европы.

«Всё бы изменилось, если бы наши клубы получили право на участие в Лиге Европы. Переговоры идут, но всё зависит от коллег из европейской ассоциации. Мы держим кулаки. Пока сроков нет, однако вероятность очень велика», — цитирует Ветоху РИА Новости.

Президент КФС добавил, что трое крымских футболистов, подавших запрос на предоставление российского футбольного гражданства, успешно прошли данную процедуру и могут быть заиграны за сборную России.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Лиге чемпионов не стоит менять формат проведения турнира.