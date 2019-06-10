Глава УЕФА считает, что Лига чемпионов должна остаться без изменений

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Лиге чемпионов не стоит менять формат проведения турнира.

«Если хотите моё мнение, ничего вообще не должно меняться. Лига чемпионов — глобальный турнир. Он становится всё популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для нашего вида спорта. В Европе вряд ли от него можно получить что-то ещё», — приводит слова главы УЕФА Der Spiegel.

По его словам, УЕФА ещё раз должен обсудить идею с Ассоциацией европейских клубов (ECA). Он отметил, что матчи точно не будут проводиться по выходным, а также выразил мнение, что пятёрке сильнейших национальных лиг стоит финансово помогать небольшим странам.

«Что касается гарантированного участия больших клубов в Лиге чемпионов, то, конечно, этого не должно быть. Тем не менее они и так всегда там. А вот средние клубы из возможной реформы действительно могли бы извлечь выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована в точности в том виде, что предлагается сейчас», — сказал Чеферин.

Ранее УЕФА прокомментировал информацию об изменении формата ЛЧ.