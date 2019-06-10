Глава УЕФА считает, что Лига чемпионов должна остаться без изменений

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Лиге чемпионов не стоит менять формат проведения турнира.
Глава УЕФА считает, что Лига чемпионов должна остаться без изменений
  • Reuters

«Если хотите моё мнение, ничего вообще не должно меняться. Лига чемпионов — глобальный турнир. Он становится всё популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для нашего вида спорта. В Европе вряд ли от него можно получить что-то ещё», — приводит слова главы УЕФА Der Spiegel.

По его словам, УЕФА ещё раз должен обсудить идею с Ассоциацией европейских клубов (ECA). Он отметил, что матчи точно не будут проводиться по выходным, а также выразил мнение, что пятёрке сильнейших национальных лиг стоит финансово помогать небольшим странам.

«Что касается гарантированного участия больших клубов в Лиге чемпионов, то, конечно, этого не должно быть. Тем не менее они и так всегда там. А вот средние клубы из возможной реформы действительно могли бы извлечь выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована в точности в том виде, что предлагается сейчас», — сказал Чеферин.

Ранее УЕФА прокомментировал информацию об изменении формата ЛЧ.

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