Сборная России по футболу вернулась в Москву

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Сборная России по футболу вернулась в Москву из Нижнего Новгорода, где прошёл матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
Сборная России по футболу вернулась в Москву
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Об этом сообщает пресс-служба сборной.

За время сбора национальная команда провела контрольный матч к клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» на базе в Новогорске, а также со сборными Сан-Марино и Кипра в рамках отбора на Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде.

Следующий матч сборная России проведёт на выезде 6 сентября с командой Шотландии.

Ранее Николай Комличенко заявил, что не расстроился, не попав в заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром.

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