Футболист сборной Андорры подшутил над Мбаппе во время интервью

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Один из игроков сборной Андорры по футболу подшутил над нападающим национальной команды Франции Килианом Мбаппе во время интервью после матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Футболист сборной Андорры подшутил над Мбаппе во время интервью
  • Reuters

Во время послематчевого интервью Мбаппе в микст-зоне один из игроков сборной Андорры, проходя мимо француза скинул с него капюшон.

20-летнему форварду шутка не очень понравилась, и он не отходя от журналистов, попытался высмотреть среди уходящих футболистов высмотреть шутника, однако в ситуацию вмешался его партнёр по сборной Антуан Гризманн, успокоивший взволнованного Мбаппе.

Встреча, прошедшая в Андорре завершилась победой сборной Франции со счётом 4:0. Мбаппе записал в свой актив один гол.

Ранее сообщалось, что Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей в профессиональной карьере.

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