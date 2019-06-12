Футболист сборной Андорры подшутил над Мбаппе во время интервью
- Reuters
Во время послематчевого интервью Мбаппе в микст-зоне один из игроков сборной Андорры, проходя мимо француза скинул с него капюшон.
20-летнему форварду шутка не очень понравилась, и он не отходя от журналистов, попытался высмотреть среди уходящих футболистов высмотреть шутника, однако в ситуацию вмешался его партнёр по сборной Антуан Гризманн, успокоивший взволнованного Мбаппе.
Drôle de scène en zone-mixte entre @KMbappe@AntoGriezmann et l'homme mystère ! 😉 #EDSpic.twitter.com/z90qFqdvGf— L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) 11 июня 2019 г.
Встреча, прошедшая в Андорре завершилась победой сборной Франции со счётом 4:0. Мбаппе записал в свой актив один гол.
Ранее сообщалось, что Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей в профессиональной карьере.